Denize atlarken başını taşa vurup ölen gence acı veda

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Kumla Mahallesi’ne giden Bilal Yıkılmaz denize girdi. Denize atladığı sırada suyun içerisinde bulunan taşa kafasını çarpan Yıkılmaz bir süre su içerisinde baygınlık geçirdi. Durumu fark edenler hemen yardımına koşarak genci sudan çıkarttı. İlk müdahalesi burada yapılan Bilal Yıkılmaz daha sonra hastaneye kaldırıldı. Gemlik’teki ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edilen genç 7 günlük hayat savaşını kaybetti.

Bilal Yıkılmaz’ın ölüm haberi İnegöl’deki ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yıkılmaz öğle namazına müteakip Suyolu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.