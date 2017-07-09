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09 Temmuz 2017 15:18

Denize dökülen suntaların sebebi belli oldu

Bursa’nın en güzel sahillerinden Gemlik Gemsaz sahiline vuran suntaların bir gemiden döküldüğü ortaya çıktı.

Denize dökülen suntaların sebebi belli oldu

09 Temmuz 2017 15:18


Gemsaz sahiline vuran ve nereden geldiği belli olmayan binlerce ton sunta 2 kilometrelik şeridi kapatmıştı. Bir anda 2 kilometrelik sahilin tümünü kaplayan suntalar sebebiyle vatandaşlar denizin üzerinde gezdi. Suntaların NS Spirit isimli Moldova bayraklı gemiden denize düştüğü öğrenildi.


Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Konu Gemlik Liman Başkanlığı ve Bursa Sahiller Daire Başkanlığı tarafından takip ediliyor. Gerekli inceleme ve araştırmalar başlatıldı. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.




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