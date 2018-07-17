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17 Temmuz 2018 17:11

Denizler ve sahiller artık daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Daha temiz ve sağlıklı Bursa’ hedefiyle, hem sahillerde hem de denizlerde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Denizler ve sahiller artık daha temiz

17 Temmuz 2018 17:11


Kentin değerlerini turizmde de öne çıkarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından denizlerde yapılan temizlik çalışmaları, aralıksız devam ederken, vatandaşların da yaz tatillerini daha sağlıklı ortamlarda geçirmelerine olanak sunuluyor.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, halk plajlarında tesviye ve yabani otlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüzme sezonu öncesinde hazırlıkları tamamlanan halk plajlarına, kum nakli çalışmaları devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle Küçük Kumla halk plajında oluşan kum eksilmesi, Valilik izniyle kum nakli yapılarak çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait kum eleme aracı ile de Gemsaz halk plajında çakıl, taş, ambalaj ve sigara izmariti gibi atıkların temizliği ile kum eleme çalışmaları devam ediyor.


Deniz süpürgesi


Halk plajlarını daha sağlıklı ve daha temiz hale getirerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi ve plaj kullanımını arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, deniz yüzeyinde de temizliğini sürdürüyor. BURULAŞ’tan kiralanan deniz süpürgesi ile Gemlik ve Narlı ile Gemlik ve Mudanya güzergahlarında deniz yüzeyi temizliği yapılıyor. Deniz süpürgesi ile deniz yüzeyindeki katı cisimler, konveyör bant yardımıyla gemi çöp haznesine alınıyor ve toplanan atıklar çöp kamyonları ile bertaraf alanına taşınıyor. Deniz yüzeyi temizliği çalışmaları kapsamında, pet şişe ve plastik maddeler ile yosunlar temizlenerek, denizlerin daha temiz olması sağlanıyor.




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