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Derbi öncesi taraftardan anlamlı tezahürat

Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek için Bursa’da toplanan Fenerbahçe taraftarı, geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hayrettin Yılmaz’ı unutmadı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek için Bursa'da toplanan Fenerbahçe taraftarı, geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hayrettin Yılmaz'ı unutmadı. Maç öncesi toplanan taraftar "Hayrettin ölmedi kalbimizde" yaşıyor tezahüratı yaptı.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Görükle mahallesinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan yunus polis Hayrettin'ini unutmadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Hayrettin ölmedi kalbimizde yaşıyor", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Taraftarın bu hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından da alkış aldı.

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