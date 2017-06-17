Dernek görünümlü kumarhanelere baskın

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından kamu yararına çalışması için kurulan sosyal yardım dernekleri görünümdeki kumarhanelere baskın yaptı. Kumar baskınında uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa’da çeşitli isimlerle kurulan derneklerde kumar ve tombala tabir edilen oyunların oynandığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli derneklere eş zamanlı yapılan baskında 640 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, işletmeler de denetime tabi tutuldu. Kimlik sorgulamalarının sonucunda emniyet tarafından aranan kişiler listesinde olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Baskında kapalı alanda sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen beş kuruma ceza kesildi. Dernek vasfına sahip işletmelerin yetkilisi 2 kişiye ise ‘kumar oynanması için yer temin etmek’ suçundan işlem yapıldı. Kumar oynatılan yerlerde bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye ise toplam 2 bin 652 Türk Lirası para cezası kesildi. Kumar parası olduğu tespit edilen paralara ve ‘sigaramatik’ adı verilen para atarak sigara alınan oyun makinesine el konuldu. Ramazan ayı boyunca baskınlarını sıklaştıran ekipler Bursa’da kumarhanelere göz açtırmazken işletmelerde bulunan kameralar dikkat çekti.