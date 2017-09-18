Ders başı yapan Süriyeli öğrenciler Türk bayrağını öpüp teşekkür etti

İlk defa ders başı yapan Suriyeli öğrenciler Türk bayrağını öpüp teşekkür etti.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da büyük bir heyecanla başladı. Bursa’da 600 bin öğrenci, 30 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. Okulların başladığı ilk gün veliler, çocuklarının heyecanını paylaşıp ellerinden tutup okula getirdi. Bazı okullarda yapılan törenlerde okullara getirdi. Okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için bazı okullarda çocuklar tarafından hazırlanan törenlerde şiirler okundu. Çocuklarını ilk gün yalnız bırakmak istemeyen veliler minik öğrencilerle birlikte sınıflara girdi.

Suriyeli çocuklar Türkiye bayrağını öptü

Bursa’da iki Suriyeli çocuk ise okulların başladığı ilk gün bir okulun yakınlarında bulunan binaya asılı olan Türk Bayrağını öpüp alınlarına koyarak teşekkür etti. Yeni müfredata göre hazırlanan kitaplar 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda okutulacak. 5’inci sınıflar için İngilizce ağırlıklı bir yıl olacak. 5’inci sınıflarda haftalık 35 ders saatinin 15 saati yabancı dile, 6 saati ise Türkçe’ye ayrılacak.