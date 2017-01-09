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09 Ocak 2017 12:53

Dev Fransız koyunları Bursa’da

Dev Fransız koyunları Bursa’da

09 Ocak 2017 12:53

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, küçükbaş hayvan besicileri, verimi yüksek Şarole ırkı koyun yetiştirmeye başladı.
Yenişehir’e bağlı Kozdere köyündeki çiftliğinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Oktay Öztürk, ”Şarole, Fransız menşeli bir koyun ırkıdır. Bu koyunun birçok özelliği var. Eti yağsızdır. Çabuk büyür. İkiz ve üçüz doğum yapar. 3 aylık kuzular 20 kiloyu buluyor. İyi bakıldığında koyunlar 100 kilonun üzerine çıkıyor. Koçlar ise 160 kiloya kadar ulaşabiliyor” dedi.
Elinde bulunan saf ırkla sürüyü büyüttüğünü anlatan Oktay Öztürk, “Bu koyunları üniversiteden temin ettik. Elimizde bulunan yerli Merinos ile Şarole koçlarımızı melezleme yaptık. Her türlü iklime uyum sağlayan Şarole koyunu sayesinde besicinin yüzü gülecek. Yeter ki iyi bakılsınlar” diye konuştu.



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