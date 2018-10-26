Dev komplekste açılış için geri sayım başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen tesisleşme hamlesi kapsamında Bursa'ya kazandırılan Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin açılışı için geri sayım heyecanı başladı.

Son 7 yılda gençlik ve spor alanında reel değerlerle yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla ihtiyaç duyulan tesislere kavuşan Bursa'da yeni bir vizyon tesis daha kapılarını açmak için gün sayıyor. Ankara Yolu üzerinde Otosansit yanındaki 34 bin metrekarelik alana inşa edilen Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi tamamlanma aşamasına geldi. İnşaatı yaklaşık 2 yıldır tüm hızıyla süren ve 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan dev kompleksin bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, Olimpik ölçülerde cimnastik salonu, gençlik merkezi ofisleri, 4 adet antrenman salonu, sağlıklı yaşam ve kondisyon salonu bulunuyor. Ayrıca yürüyüş ve rekreasyon alanlarının da yer aldığı dev kompleks tamamlandığında Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri unvanını kazanacak. Kestel Buz Pateni Salonu ve Gürsu Spor Fabrikasıyla birlikte Yıldırım başta olmak üzere şehrin doğu bölgesini Türkiye'nin en önemli spor merkezlerinden biri haline dönüştürecek olan dev kompleks yaklaşık 28 milyon lira maliyetle tamamlanacak. Yakın bir zamanda tamamlanacak olan dev tesis sayesinde salon sporları, yüzme ve cimnastik başta olmak üzere birçok branşta spor yapma imkânı bulacak olan gençler, hem yeni şampiyonluklara imza atacak hem de boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecek.