Dev kurum kapanıyor

S 62’nolu Taşıyıcılar Kooperatifi kapanma tehlikesi yaşıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1970 yılında kurulan S.S. 62 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, ilçede bulunan Şişecam A.Ş.’den iş alamadığı için kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca Yenişehir alarma geçti. Yurt dışı programını yarıda keserek ilçeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile birlikte S.S. 62’nolu Yenişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Şahin, “Çalışkan insanların yaşadığı Yenişehir’imizin organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan Şişecam Türkiye ekonomisinin iftihar kaynaklarından birisidir. Yaptığı yatırımlar ile Türkiye’mizin adını hem bulunduğumuz coğrafyada hem de dünyada başarıyla temsil eden ürettiği ürünler ile dünya standartlarını geçmiş başarılı bir ticari markadır. Ekonomilerinin temel yapısında önce şehir ekonomilerinin kalkınması onları ayakta tutmak vardır. Lakin Yenişehir ilçemizde bulunan günlük 200 araçlık üretimin taşınması ile ilgili istifade edememe noktasında taşıyıcıların sıkıntıları olduğunu müşahede ettik. Kooperatifimiz yönetimi bu konudaki üzüntülerini ve isteklerini belediye başkanımız ile bize iletti. Bu konunun çözümü noktasında ben mutlaka bir iletişimsizlik sorunu olduğunu düşünüyorum “diye konuştu.

S.S. 62’nolu Yenişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Turhan, "Bizleri yalnız bırakmayan Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde ve her zaman yanımızda olarak bizlere destek verdiler.230 üyesi olan kooperatifimizin geçmiş dönemlerde yılık 30 milyon lira iş hacmi varken şimdi bu rakam sıfır, kapanma noktasına geldik” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Kooperatifimizin ve yeni kurulan şirketin yapılan ihalelere davet edilmediğini öğrendik. İlçemiz için önemli olan bu kurumun yeniden eski günlerine kavuşması için yetkililer ile bir araya gelerek sorunun çözülmesi görüşeceğiz” şeklinde konuştu.