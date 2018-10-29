Dev proje milletvekillerinin merceği altında

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, kamulaştırma bedelleri hariç 6 milyar liraya mal olacak Türkiye'nin en büyük projelerinden olan Bursa Ankara hızlı tren projesi dahilindeki Bursa Yenişehir şantiyesini gezip yetkililerden bilgi aldı.

Hızlı trenin Bursa Yenişehir etabındaki çalışmalar devam ediyor. Viyadükler ve çevre yolu boyunca ilerleyen tren yolu rayları monte etme aşamasına geldi. Ancak Yenişehir Osmaneli etabında, nisan ayında yapılan ihaleden sonra müteahhide yer teslimi yapılmadığı için şantiyeler kurulmadı.

Bursa Yenişehir arasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Ak Parti Milletvekili Mustafa Esgin, son ekonomik gelişmelerle birlikte hızlı tren projesinin durdurulduğu yönünde yanlış bilgiler olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza bu durumu sorup Bursa kamuoyunda beklentinin yüksek olduğunu, bu projenin bitirilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettim. Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımıza söz verip projenin durmayacağını söyledi. Biz de projeyi halkımız adına denetlemek için ziyarette bulunduk. Çok detaylı bir brifing aldık. Herhangi bir aksaklık olmadan ihaleyi alan firma ve alt taşeronlarla sürecin devam ettiğini, süreç içerisindeki aksamaların kamulaştırma sebebiyle olduğunu gördük. Geçit-Havaalanı, Havaalanı-Osmaneli olarak 2 ayrı etap olarak ele almak lazım. Bu etaplar arasında zor olan, yapımı sırasında aksaklıklar yaşanabilecek olan etap Havaalanı-Geçit etabı. Bu etap daha uzun olan bir etap. 12 tane tünel var, bu tüneller ve dışındaki santiyelerde yüzde 70'lere varan bir tamamlama var. Havaalanı ve Osmaneli etabında da kamulaştırma tamamlandı. Herhangi bir sorun yaşanmadan vatandaşa paraları ödendi. Tabi ki zor bir proje, kolay değil. Yap işlet projesi olmadığı tamamen devlet tarafından yapılan bir proje olması sebebiyle son derece önemli bir proje. Bursayı da hem İstanbul hem de Ankara'ya yakınlaştırdığı için bizim için de büyük önem arz ediyor. Ayrıca bu sadece bir hızlı tren projesi değil, aynı zamanda önemli bir lojistiktir" dedi.

6 milyara mal olacak

Bursa'nın ihracatta Türkiye'nin 2'inci önemli şehri olduğunu kaydeden Esgin, "Sanayi üretimimizin yüzde 78'ini ihracatımızın karayolu ile gerçekleştiriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kara yolu ile gerçekleşmiyor, daha çok raylı sistem ve deniz yolu ile ihracat yapılıyor. Söz konusu proje bu anlamda da büyük önem taşıyor. Bursadan sonra raylı sistemin bandırmaya ulaşması oradaki raylı sisteme bağlanması ikinci planda yapılması planlanıyor. Onun dışında bir liman bağlantısı hedefliyoruz. Özellikle yüksek teknoloji sanayi bölgesinin (TEKNOSAB) hayata geçirilmesi ile birlikte bunlar gerçekleşecek. Hızlı tren projesi ile hızlı üretim ve ulaşım sayesinde Türkiye'nin önemli diğer merkezleri ile de buluşacağı önemli bir proje yapılıyor. İşlerin yolunda gittiğini gördük. Zaman zaman kamulaştırma ve hukuki süreçten kaynaklı gecikmeler meydana geldi. Fakat bizler Bursa halkının temsilcileri olarak sürecin takipçisiyiz. 2020 yılının Mart ayına kadar firmaların bir süresi var. Bu süre temmuz ayına da aksayabilir, ama alt yapı en geç 2020 temmuz ayında tamamlamış olacak. Üst yapı için de ihaleler yapılıyor ve en kısa zamanda çalışmalar hız kazanacak. Bizler Bursalı sanayicilerimizden ekonomik olarak tek beklentimiz: işlerine daha sıkı sarılarak üretimi, ihracatı, istihdamı arttıracak ve cari açığı azaltacak yatırımlara devam etmeleridir. Yolları yapmak, rayları döşemek devletin görevi. Onlar işlerine dört elle sarılsınlar. Onlardan en büyük beklentimiz bu süreci gevşetmeden sürdürmeleridir. Projenin kamulaştırma bedelleri haricinde maliyeti 6 milyar TL civarında" diye konuştu.

Geçit-Yenişehir hattının yüzde 70'i tamam

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, Geçit-Yenişehir arasında hummalı bir çalışmanın devam ettiğini kaydederek, "Alt yapı çalışmaları hummali bir şekilde devam ediyor. 2020 yılında tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Bir zaman kaybı yaşandı, ama gelinen nokta hoşumuza gitti. Bunun takipçisi olup projeyi en kısa zamanda Bursalılara kazandırmayı istiyoruz. 2020 yılında bitmesi planlanan Yenişehir-Geçit alt yapısının dışında Yenişehir-Osmaneli etabı da çok büyük önem taşıyor. Oranın bitmesi için tam bir tarih vermek doğru olmaz. Yenişehir ve Geçit alt yapı çalışmaları biraz zaman aldı. Çünkü yumuşak zemin çalışmaları devam ediyor ama yüzde 70 civarında bir tamamlama söz konusu. Yenişehir ve Osmaneli etabı da tamamlandıktan sonra daha net bir tarih verilebilir. Çalışmalar devam ediyor herhangi bir durdurma söz konusu değil. Önemli bir proje olduğunun farkındayız ve bizler de daha yakından takip edeceğiz" diye konuştu.