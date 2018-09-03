Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 10:40

Devlet dağ köylerindeki bakıma muhtaç aileleri bulup yardımına koşuyor

Bursa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çoğunluğunu yardıma muhtaç yaşlı, hasta, kimsesiz ve engelli vatandaşların oluşturduğu 14 bin 138 kişinin evine ulaşıp evde bakım hizmeti veriyor.

Devlet dağ köylerindeki bakıma muhtaç aileleri bulup yardımına koşuyor

03 Eylül 2018 10:40


Dağ bayır demeden şehrin en ücra köşelerindeki bakıma muhtaç kişileri arayıp bulan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin kişisel bakımını yaptıktan sonra oturdukları evleri de temizleyip çiçek bahçesine çeviriyor.


Evde Bakım ekibinin Bursa’nın dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli ilçesindeki çalışmalarına eşlik eden Ak Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve İl Müdür Yardımcısı Oya Demirel, Büyükorhan ilçesine bağlı Pınarköy, Gedikler ve Perçin mahallelerinde ikamet eden ve evde bakım hizmetinden yararlanan 3 ayrı ailenin evine konuk oldu. Yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, ”Amacımız devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşımıza yansıtmak kimsesizlerin kimsesi olmak, onlara sahip çıkmak. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu hizmeti daha etkin vermek ve ulaştığımız aile sayısını daha yükseklere çıkarmak" dedi.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren aileler, kendilerine bu desteği sağlayan herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç