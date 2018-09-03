Devlet dağ köylerindeki bakıma muhtaç aileleri bulup yardımına koşuyor

Dağ bayır demeden şehrin en ücra köşelerindeki bakıma muhtaç kişileri arayıp bulan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin kişisel bakımını yaptıktan sonra oturdukları evleri de temizleyip çiçek bahçesine çeviriyor.

Evde Bakım ekibinin Bursa’nın dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli ilçesindeki çalışmalarına eşlik eden Ak Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve İl Müdür Yardımcısı Oya Demirel, Büyükorhan ilçesine bağlı Pınarköy, Gedikler ve Perçin mahallelerinde ikamet eden ve evde bakım hizmetinden yararlanan 3 ayrı ailenin evine konuk oldu. Yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, ”Amacımız devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşımıza yansıtmak kimsesizlerin kimsesi olmak, onlara sahip çıkmak. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu hizmeti daha etkin vermek ve ulaştığımız aile sayısını daha yükseklere çıkarmak" dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren aileler, kendilerine bu desteği sağlayan herkese teşekkür etti.