Devlet hastanelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Polislerle birlikte hastanelerde artık bir uzman çavuş ile bir er de görev yapacak. Uygulama İnegöl Devlet Hastanesinde başladı. Artık hastanede 2 polis, 2 jandarma 24 saat boyunca görev yapacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl Devlet Hastanesinde de güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu zamana kadar tek polis memuruyla yürütülen işlemler artık 2 polis ve 2 jandarma ekibiyle sağlanacak. İnegöl Devlet Hastanesinde bir aydan bu yana iki polis memuru görev yaparken, dün itibariyle jandarma vazifeye başladı. 4 kolluk kuvveti 24 saat görev alacak.