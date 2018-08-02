Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 18:26

Devlet hastanelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının önüne geçmek için Türkiye genelinde bulunan hastanelerde polis sayısı ikiye çıkarıldı.

Devlet hastanelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı

02 Ağustos 2018 18:26


Polislerle birlikte hastanelerde artık bir uzman çavuş ile bir er de görev yapacak. Uygulama İnegöl Devlet Hastanesinde başladı. Artık hastanede 2 polis, 2 jandarma 24 saat boyunca görev yapacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl Devlet Hastanesinde de güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu zamana kadar tek polis memuruyla yürütülen işlemler artık 2 polis ve 2 jandarma ekibiyle sağlanacak. İnegöl Devlet Hastanesinde bir aydan bu yana iki polis memuru görev yaparken, dün itibariyle jandarma vazifeye başladı. 4 kolluk kuvveti 24 saat görev alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç