Devlet hastanesinde hacamat ve akupunktur polikliniği açıldı

İnegöl Devlet Hastanesi Hacamat ve Akupunktur Polikliniği sorumlusu Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Avni Çöl, Sağlık Bakanlığı onaylı poliklinikte hijyenik şartlarda hacamatın ağrısız ve sızısız şekilde yapıldığını ifade etti. Çöl, genellikle mevsim geçişlerinde yapılan hacamatın kavurucu sıcaklarda hastalara büyük rahatlık ve uyku düzeni sağladığını belirtti. Dr. Hüseyin Avni Çöl, “Hacamat binlerce yıldan bu yana uygulanan bir tedavi yöntemi. İslam tıbbında uygulanan hacamat daha başka bir özellikle kazanıyor. Peygamber efendimiz özellikle bunu her yıl mevsim geçişlerinde uygulamayı tercih etmiş. Aslında iki şekilde hacamat yapılıyor. Hastanın tahlillerinde bir sıkıntı hastanemizde bulunan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış polikliniğimizde hacamat yapıyoruz. Tekrarlayan uygulamalar yapılabiliyor. Aynı bölgeye tekrar uygulama yapmak için bir ay beklenmesi gerekiyor. Hacamatın hijyenik ortamda eğitimli kişi tarafından yapılması çok önemli. Hastanemiz, Bursa’da kamu hastaneleri içerisinde hacamat hizmetini ilk başlatan hastanedir” diye konuştu.

Hacamatın ağrısız ve sızısız bir tedavi yöntemi olduğunu aktaran Çöl, “Cilt temizliği yapıldıktan sonra hacamat yapılacak noktalar bisturi ile kesiliyor. Ağrısız ve sızısız bir uygulamadır. Kesilen noktaların kapatılması gerekmiyor. Çünkü vücut bu durumu kendi kendine kontrol altına alıyor. Yaranın en iyi örtüsü yaranın kendi kabuğudur mantığı ile hareket ediliyor. Alternatif ve geleneksel tıp uygulamalarının tamamı, kişinin iyileşme mekanizmasını harekete geçirdiği için belli bir yaş sınırı elbette var. Umumiyetle 60 yaş veya 65 yaş altındakilere hacamat yapılabilir. Afganistan, Hindistan gibi ülkelerde çok küçük yaşta uygulandığı da görülüyor. Ülkemizde böyle bir uygulama tasvip edilmiyor. Bizde uygulamıyoruz” diye konuştu.

Çöl, hacamatın çok ileri yaş ve çok küçük yaştaki çocukların yanı sıra hamileler, kan sulandırıcı kullananlar, vücudunda iltihap, cilt hastalığı, kansızlık ve açık yarası olan hastalarda uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Rahat uyku

Hacamatın uykuya olumlu etki yaptığını ifade eden Çöl, “Vücudun bağ dokusundaki toksit yük azaldığı için uyku kalitesini de artırır, rahat bir uyku sağlar. Sıcak havalarda rahat uyumak için hacamat yaptırılmalı” şeklinde konuştu.