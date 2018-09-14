Devrilen kamyonda can verdi

Bursa'da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, devrilen kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Büyükorhan-Orhaneli yolu Demirci köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 4570 plakalı kamyonuna çakıl yükleyen Burhan Şener (50), yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan kamyon yolun dışında bulunan arazide durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonun altında kalan Şener'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun dingilinin de bir tarafa fırladığı kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.