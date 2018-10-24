Devrilen römorku kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen römorka müdahale eden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaza bu sabah saat 05.00 sırlarında meydana geldi. 54 ES 587 plakalı traktörün sürücüsü Kazım Sercan (59), bir gün evvel topladığı zeytinleri Marmarabirlik'e götürmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Kazım Sercan, Abdulvahap mevkiinde traktörün römorkunu şarampole düşürdü. Devrilen römorkunu düzeltmek isteyen çiftçi, o sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Çevreden geçenler tarafından bulunan Kazım Sercan, olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Sercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.