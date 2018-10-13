İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen talaş yüklü tır alev aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi. Tır alev alırken, sürücü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, bir sunta fabrikasından aldığı talaşları 41 TS 859 plakalı tıra yükledikten sonra İnegöl OSB'de bulunan fabrikaya götürmeye çalışan Yunun B. virajlı yolda kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yola dökülen talaşlar yolunun 2. OSB'ye giden istikametinin kapanmasına sebep oldu. Aracın ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yolu kapatan talaşlar ise olay yerine gelen başka bir tırayüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.