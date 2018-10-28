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Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, olay İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında kestiği ağaçları traktörle taşıyan Fikret Erdoğan (50), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Erdoğan, yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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