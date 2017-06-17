Dijital hastane eğitim toplantısı Bursa da gerçekleşti

Bu kapsamda, hastanelere bilişim teknolojisi de entegre edilmeye başlanırken Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafından üçüncüsü düzenlenen Dijital Hastane Değerlendirme toplantısı Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yılmaz, Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Rüstem Aşkın yanı sıra Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bursa olmak üzere 9 ilin sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Rüstem Aşkın “Bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmasıyla birlikte hastanelerde dijital hastane modeline geçilmeye başlandı. Sağlık takip sistemlerinin tamamıyla kâğıt kullanmaksızın dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi, Sağlık Bakanımız Prof.Dr. Recep Akdağ’ın da belirttiği gibi HİMMS 6 ve 7 seviyelerine ulaşmak için sağlık tesislerimizle çalışma başlattık. Burada önemli olan iradedir. Bir zamanlar arşivlerinde evrak bulmakta zorlandığımız bakanlıktan dünyanın alkışladığı bir Sağlık Bakanlığı oluştu. Bu toplantının ev sahipliğimizde yapılmasından çok memnun olduk” dedi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmayil Yılmaz ise “Sağlıkta Dönüşümün ikinci fazına başlandığını belirterek, bilişim teknolojisini tüm hastanelerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda amaç; hasta güvenliğini sağlayacak kağıtsız hastaneler yapmak. Kağıtsız hastane projesiyle teşhis ve tedaviye yönelik tüm tetkik ve işlemlerin dijital ortama aktarılmasını sağlayan HIMSS’in (Sağlık Bilişim ve Yönetim Sistemleri Birliği) kriterlerini hastanelerimizde yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle bir dijitalleşme sürecinde hepsine eşit mesafede yaklaştığımız paydaşlarımız da var. Bunlardan biri de olan Medipol Üniversitesi’ne buradan teşekkür ederim. Bu konuda kararlılığımız çok önemli, gönül vermiş insanlar ile bu kriterleri başaracağımıza inanıyorum. Dijital hastanecilik ile ilgili hedefimizi sayın bakanımız ortaya koydu. HİMMS 7 çok önemli bir seviye. Bizim sağlık tesislerimizin de bu seviyede olması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. İlker Köse yaptığı sunumda HİMMS 6-7 hedeflerini anlatırken, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Uzm.Dr.İsmail Özcan ve Bandırma Devlet Hastane Yöneticisi Uzm.Dr. Muzaffer Şenveli 6. Seviye Dijital Hastane olma yolunda süreçlerinden bahsetti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde HİMMS Seviye 7 alan tek hastane olan Tire Devlet Hastanesi’nin sunumunu ise Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Elife Özkan gerçekleştirdi.