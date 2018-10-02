Dijital ulaşım Bursa'da tartışıldı

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından düzenlenen ‘Toplu Taşımacılıkta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Türkiye Konferansı', Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da yapıldı.

Merinos AKKM'de yapılan konferansta toplu ulaşım masaya yatırıldı. UITP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ'la birlikte Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirdiği etkinlikte; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın yanı sıra Türkiye ve farklı ülkelerden sektör profesyonelleri yer aldı. Konferans için Belçika, İsviçre, Almanya, İtalya, Finlandiya ve Norveç'ten Bursa'ya gelen taşımacılık uzmanları, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı kentleşmenin şehri yönetenlere farklı yetenek ve alt yapılarla iş yapma zorunluluğunu getirdiğini ifade etti. Gelişen kentlerin ‘düşük nüfus profiline sahip bölgeler için geliştirilen ulaşım metotlarıyla' yönetilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Aktaş, her zamankinden daha fazla veriye dayalı, kontrol edilebilen ve ölçülebilen bir hizmet ağının örülmesi gerektiğini söyledi. Burada birinci sorumluluğun yerel yöneticilere düştüğünü belirten ve Bursa için bu uğurda gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Akıllı şehircilik anlayışıyla, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, ulaşımdan eğitime-enerjiden çevreye kadar birçok alanda ihtiyaçları tek tek belirleyebiliriz. Bu analizlerden yola çıkarak, maksimum hizmet üretebiliriz. Olayın sadece ulaşım boyutunda değiliz. Su tüketiminden otopark kapasitesine, otobüs-raylı sistemdeki kişi sayısından araçlardaki klima durumuna kadar birçok alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, artık şehirlerin babadan kalma usullerle yönetilemeyeceğine değindi. Dünyada dijital gelişime ayak uydurmanın zorunlu olduğunu vurgulayan ve Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da sayısal verilerin kullanılması yönünde ciddi adımlar attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Kritik seviyelere ulaşan şehir içi ulaşımda akıllı kavşak uygulamalarıyla vatandaşımıza bir nebze olsun nefes aldırdık. Bazı bölgelerde yaşanan ciddi sıkıntılar bu uygulamayla aşılmış oldu. Peki yeterli mi, hayır. Bu daha başlangıç. Trafiğin ölçülebilir, verimli ve yönetilebilir olması yönünde ihtiyaç olan teknolojik alt yapı ve donanımı oluşturmamız gerekiyor. En fazla 2 yıl içerisinde Bursa'da trafik konusunu şehrin gündeminden çıkarmayı düşünüyoruz. Buna yönelik ciddi çalışmalar içerisindeyiz” diye konuştu.

UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ise kurumunun 8. Türkiye konferansı nedeniyle Bursa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmasında UITP'nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler veren ve dijital toplu taşımacılığın dünyada geldiği noktayı özetleyen Mezghani, sektör temsilcilerine vizyon kazandıracak UITP Türkiye Konferansı'nda maas-entegre ulaşım platformları, sürücüsüz araçlar, yeni nesil ücret toplama sistemleri, yapay zeka, siber güvenlik, işletme planlama optimizasyonu ve bakım konularının yanı sıra kent içi ulaşım ve mobil uygulamalar, veri&api ekonomisi ve kestirimci bakım uygulamalarının ele alınacağını ifade etti.

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da yaptığı konuşmada, günümüzde insanların artık rahat ve konforlu yolculuk yapmak istediğini dile getirdi. Düzenlenen organizasyonda bu nedenle sayısallaşma ve dijitalleşmenin toplu taşımacılığa katkıları üzerinde duracaklarını belirten Çapar, “Konferansın sektöre sağlayacağı katkıların en temel sonucu konfor olacak. İnsanlar, araçlarının nerede olduğunu, ne zaman gideceklerini, sevdiklerine en hızlı nasıl ulaşacaklarını öğrenmek istiyor. Adli vakalarda kendilerini savunacak görüntülerin var olduğunu, toplu taşıma araçlarında klimanın çalışıp çalışmadığını bilmek istiyor. Bu şekilde bir dünya arzuluyorlar. Bu etkinlik, inşallah beklentilerin karşılanması noktasında ciddi bir vizyon ortaya koyacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, UITP ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) arasında iş birliği ve eğitim merkezi kurulması yönünde protokol yapıldı. Protokole, MBB adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imza koydu. Protokol imza töreninin ardından, UITP Eğitim Direktörü Kaan Yıldızgöz'ün ‘Dijitalleşme Çağında Taksiler' isimli eserinin tanıtımı yapıldı.