Dinamitlerin küle çevirdiği orman yeşermeye başladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Erenler köyü yakınlarında 2012 yılında freni boşalan dinamit yüklü kamyon virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kısa süre sonra kamyonun kasasındaki dinamitler patlamaya başladı. 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 40 hektarlık alan küle döndü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı yıl kül olan alana 120 kilogram karaçam tohumu ekildi.

Ekipler tarafından 2018 yılında yapılan fidan sayımında, 40 hektarlık alanda 27 bin 500 adet genç fidan olduğu tespit edildi. Karıncalı Orman İşletme Şefliği tarafından başlatılan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında hektardaki fidan adedi 7 bine indirildi.