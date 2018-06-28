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28 Haziran 2018 09:53

Dinamitlerin küle çevirdiği orman yeşermeye başladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 2012 yılında dinamit yüklü kamyonun kaza yapması sonucu çıkan orman yangınında zarar gören 40 hektarlık alanda 27 bin 500 genç fidan kök saldı.

Dinamitlerin küle çevirdiği orman yeşermeye başladı

28 Haziran 2018 09:53


Bursa’nın Orhaneli ilçesi Erenler köyü yakınlarında 2012 yılında freni boşalan dinamit yüklü kamyon virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kısa süre sonra kamyonun kasasındaki dinamitler patlamaya başladı. 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 40 hektarlık alan küle döndü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı yıl kül olan alana 120 kilogram karaçam tohumu ekildi.


Ekipler tarafından 2018 yılında yapılan fidan sayımında, 40 hektarlık alanda 27 bin 500 adet genç fidan olduğu tespit edildi. Karıncalı Orman İşletme Şefliği tarafından başlatılan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında hektardaki fidan adedi 7 bine indirildi.




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