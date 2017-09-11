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11 Eylül 2017 10:50

Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında krize giren epilepsi hastası genç otomobiliyle iş yerine daldı.

Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı

11 Eylül 2017 10:50

Araç içerisinde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, lokantada çalıştığı öğrenilen Oğuzhan C. yönetimindeki 16 PF 630 plakalı özel otomobil, Yenice mahallesi Demircizade sokak üzerinde seyir halindeyken, sürücünün epilepsi krizine girmesi sonucu kontrolden çıkarak, Yenice Mahallesi Muhtarı Halil Peynirci ile İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) Onursal Başkanı İbrahim Peynirci’ye ait süt mamülleri işyerine girdi.


Kaza sonrası işyerinde ve özel otomobilde hasar meydana geldi. Camların ve çerçevelerin yerle bir olması sonucu çıkan ses çevredeki vatandaşları sokağa dökerken, araç içerisinde sıkışan genç sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.


Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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