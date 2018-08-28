Diriliş Ertuğrul’un yapımcısından Fetih Müzesi’ne ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezen Mehmet Bozdağ, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin hem mimarîsine hem de sanat çalışmalarına hayran kaldı. Bozdağ’a ilk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı ve Bursa döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki geleneksel çiniler hakkında da bilgiler verdi. Bozdağ, müzede 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıktığında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bursa’nın fethinin anlatıldığı panoramik resmin çok gerçekçi olduğunu ifade eden Bozdağ, kendisini bir müzede değil de sanki zaman makinesine binerek 1326 yılının Bursa’sına gitmiş gibi hissettiğini söyledi. Mehmet Bozdağ, müzeyi gezerken büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, “Tek kelime ile muhteşem bir eser olmuş. Bilhassa panoramik resim çok gerçekçi. Müzenin kubbe bölümüne çıktığınızda Bursa’nın fethine şahitlik ediyormuş gibi oluyorsunuz. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi bu güzel eseri ortaya koydukları için tebrik ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Henüz açılışını yapmamış olmamıza rağmen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bugüne kadar birçok ziyaretçiyi ağırladık. Ziyaretçilerimiz müze hakkında birbirinden güzel yorumlarda bulundu. Bu da bizlere ne kadar doğru bir eser ortaya koyduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmet Bozdağ’a meşhur Bursa çakısı hediye ederken, Bozdağ da Başkan Dündar’a Kayı boyu bayrağı ve eskiden Oğuzların giydiği börk hediye etti.