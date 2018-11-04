Diş tedavisinde genel anestezinin önemi

Diş tedavilerinin çoğunlukla kişiler için ağrılı geçmesi sebebiyle toplumda yaygın korkulara sebep olduğunu ifade eden Diş Hekimi Şiar Atmaca, çoğu insanın diş hekimi koltuğuna oturmaktan korktuğunu, hatta bazı kişilerde artık bu durumun fobi düzeyine geldiğini belirtti. Atmaca, “Diş tedavisinde planlama genel anestezi veya sedasyon altında olacaksa mutlaka anestezi doktoru tarafından gerçekleştirilmeli ve ameliyathane ortamında yapılmalıdır. Uygun hastalara yapılan anestezi altında diş tedavisi, hastaya ve hekime sağladığı avantajlar düşünüldüğünde harcanan emek ve zamanın buna değer olduğu görülmektedir. Anestezi altında yapılan diş tedavilerinde hasta operasyon sonrası ilaçların etkisi ile ağızda yapılan tedavi işlemini, ağrıyı ve hoşlanmadığı sesleri hatırlamaz. Bu sayede psikolojik travma neredeyse sıfıra indirilmiş olur” şeklinde konuştu.

Diş hekimi korkusu olanlarda, engelli bireylerde, mide bulantısı sorunu yaşayanlarda, diş ünitinde tedavi yapabilmenin mümkün olmadığı çocuklarda, lokal anestezinin yeterli olmadığı durumlarda genel anestezi veya sedasyon altında diş tedavisini tercih ettiklerini belirten Atmaca, bu yöntemin hem hasta için hem de tedaviyi gerçekleştirecek hekim için kolaylık sağladığını kaydetti. Diş tedavilerinin seanslı, uzun süren tedaviler olduğunu ekleyen Atmaca, “Günümüzde yoğun iş ortamında bu seansları bir araya toplamak için genel anestezi altında diş tedavilerinin yapılmasını arzu edenler de olmaktadır. Genel anestezi ile üç aylık bir tedavi üç saate sığdırılabilir. Bütün dişlerde yapılacak ağrılı işlemler bir seansta tamamlanıp, tedavinin geri kalanı ise hızlı bir şekilde bitirilebilir” diye konuştu.