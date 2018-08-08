Dışkaya’ya şehir kimliği

Köyden mahalleye dönüşen Ericek ve Toki konutlarıyla yeni oluşan İpekyolu mahallelerine de ulaşımın sağlandığı ana güzergâh asfaltlandı. Dışkaya Mahallesi’nin yollarına da asfalt dökülüyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Önceden köy statüsünde olan yeni mahallelerimize ulaşımın sağlandığı yol, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle etap etap asfaltlanmakta. Dağ bölgesinde bulunan yeni mahallelerimize şehir kimliği kazandırma yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Gürsu’muzun gelişimine olan destekleri dolayısıyla büyükşehire teşekkür ediyorum” dedi.