Diyanet İşleri'nden Aktaş'a destek teşekkürü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, diyanet hizmetlerine destekleri ve Bursa'daki sempozyuma katkılarından dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür belgesi takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa'da gerçekleştirilen ‘İbnü'l-Cezeri Sempozyumu'nun ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursa'nın 17 ilçesi, 1058 mahallesi ve 3 milyona yakın nüfusuyla din hizmetlerinin yoğun yaşandığı bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Ülkemizde son yıllarda Diyanet teşkilatının çok önemli yatırımları var. Cumhurbaşkanı'mızın öngörüleriyle artık belediyeler tüm kamu kurumlarına, bütçelerinin öngördüğü kısmı ve hayırseverlerle destek olabiliyorlar. Bizler de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile gereken çalışmaları yapıyoruz” diyerek, bu noktada İl Müftülüğü'nün de önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Başkan Aktaş, konuşmasında, “En iyi devlet adamlarını, doktorları, mühendisleri yetiştirebiliriz ama içinde Allah korkusu ve insan sevgisi olmayan kimi yetiştirirsek yetiştirelim, o ülkenin nihayetinde gelebileceği nokta bellidir. Diyanet teşkilatımızın ortaya koyduğu din hizmetleri bizim olmazsa olmazımız, hava, su ve yemek gibi asli ihtiyacımız” ifadesini kullandı.

Toplumsal huzura katkı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İllerimizde müftülüklerimizle, belediyeler ve tüm kurumların el ele çalıştığını görünce çok mutlu oluyoruz. Bunu Bursa'da en üst seviyede görmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Allah razı olsun” diyerek, katkılarından dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Ülkedeki cami ve din hizmetleri ile din eğitimlerinin iyi olmasının, toplumun huzuruna katkı sağladığını da belirten Erbaş, Başkan Aktaş'ın Bursa'ya güzel hizmetler kazandıracağına inandığını söyledi, teşekkür belgesi ve özel bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Aktaş da Erbaş'a, Bursa'ya özgü hediyeler verdi.