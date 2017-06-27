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27 Haziran 2017 13:08

Diyetisyen Melek Akgün: "Karpuz kanseri önlüyor"

Diyetisyen Melek Akgün, karpuzun antioksidan özellikleri sayesinde kanseri önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Diyetisyen Melek Akgün:

27 Haziran 2017 13:08


Yaz mevsiminin en gözde meyveleri arasında başı çeken karpuzun, kalp hastalıklarından güneş çarpması, saç ve deri hastalıklarından kansere kadar birçok sağlık problemine karşı doğal bir koruma sağladığı belirtiliyor. Özel Hayat Tıp Merkezi Diyetisyeni Melek Akgün, karpuzun yüzde 92’lik su oranıyla ferahlatıcı bir görev gördüğünü dile getirdi. Karpuzla birlikte A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum, sayısız antioksidan ve aminoasitlerin vücuda girdiğini vurgulayan Akgün, “Karpuzun içinde büyük oranda yer alan likopen, meyve ve sebzelerde sağlıklı reaksiyonları tetiklemek için insan vücuduyla reaksiyona giren doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Daha çok kırmızı sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. Likopen kalp sağlığı, katarakt, diyabet, nörolojik hastalıklar, kemik sağlığı ve prostat kanseri önlemeyle ilişkilendirilmiştir. Karpuzdan likopen alımını arttırmak için olgunlaşmış olanların tercih edilmesi gerekir. Karpuz olgunlaştıkça beta-karoten ve fenolik asit içeriği de artar. Beta-karoten, kırmızı-turuncu sebze meyvede bulunan bir antioksidandır. Bağışıklık, göz sağlığı ve cilt sağlığı üzerinde etkilidir. Karpuzda sadece ’kırmızı yerler sağlıklıdır’ demek yanlış olur. Özellikle kabuğa yakın beyaz kısımlarda sitrulin miktarı daha fazladır. Bu aminoasitler kan akışını düzenler ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirici rol oynar” dedi.


Karpuz tohumlarının da besleyici özelliği bulunduğunu ifade eden Akgün, “Uluslararası Beslenme ve Gıda Bilimleri Dergisi tarafından yapılan analize göre karpuz, protein, magnezyum, vitamin B ve iyi yağ içerir. Yapılan başka bir çalışmada ise karpuz tohumlarının vücut sisteminde gerekli olan zengin lif ve mineral kaynakları olduğunu gösterdi. Bu karpuz tohumları gıda ürünlerinde kullanıldığında, önemli tıbbi, sağlık ve ekonomik faydalar sağlayabilir” bilgilerini paylaştı.


Glisemik indeksinin yüksek olmasından dolayı aşırı karpuz tüketiminden kaçınılması gerektiğini de vurgulayan Akgün, “Glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketimi sırasında yanında proteinden zengin besinlerin tüketilmesi ile kan şekerimizin ani yükselmesine engel olabiliriz. Karpuzun yanında süt, peynir ya da yoğurt da tüketmeliyiz” dedi.




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