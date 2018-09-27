Diz ağrılarına protezle son

Dr. Bangin Bekir Candan, kireçlenmeye ya da bazı romatizmal hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan diz ağrılarının protezle giderildiğini söyledi.

Diz eklemlerindeki kıkırdakların sürtünmeyle zamanla aşındığını belirten Dr. Bangin Bekir Candan, "Dizdeki hareketler kısıtlanır ve ağrı hissedilmeye başlar. Bu ağrılar sebebiyle günlük en basit hareketleri bile yapmak zor olabilir. Örneğin merdiven inip çıkmak, yürümek ilerleyen dönemlerde hastayı epey zorlayabilir. Ancak günümüzde diz protezi ameliyatı sayesinde ağrılardan kurtulmak mümkün” dedi.

Ameliyat ile yeniden ağrısız bir şekilde günlük aktivitelerin yapılabileceğini dile getiren Candan, uygulama ile diz eklemlerinin rahatlıkla hareket ettirebileceğine dikkat çekti. Candan, bu şekilde hastaların yaşam kalitelerinin de yükseleceğini belirterek, “Diz protezi genellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde gerekiyor. Ameliyat ile kişinin yürümesi ve dizini bükmesini kolaylaşır. Diz protezinin başarılı olması için teknik olarak iyi yerleştirilmesi oldukça önemlidir” diye konuştu.

Hastaların genel olarak diz protezi ameliyatından sonra ağrı hissedeceklerini ve bu sebeple korku yaşadıklarını belirten Candan, modern teknikler ve ilaçlarla bu ağrının tamamına yakınının önlendiğinin altını çizdi. Candan, “Kişi ameliyattan sonra 2 gün hastanede kalır. Bu süre boyunca hastaya fizik tedavi ve egzersizler yaptırılır, ağrısı kesilir. Taburcu olduktan iki hafta sonra dikişleri alınır. Dikişler alındıktan sonra da yıkanabilir. Hasta ameliyattan hemen sonra dizini kullanabilir, hareket kısıtlaması yoktur. Yaklaşık bir ay sonra tam olarak normal aktivitelerini yapmaya başlayabilir” şeklinde konuştu.