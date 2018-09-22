Dizdar: "Çizilen net tablo memnuniyet verici"

Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Tekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Piyasaların beklentileri doğrultusunda atılacak adımların ekonomiyi dengeleyeceğini ifade eden TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Piyasaların merakla beklediği Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması memnuniyet verici olduğunu kaydeden Dizdar, "Kamu maliyesinin disiplinize edilmesiyle oluşacak kaynak yatırım alanlarına açılacak. Bu sayede istihdam da genişleyecek. YEP, Türk ekonomisinin önümüzdeki üç yılı için temel makro parametreler ile hedeflediği düzeyler, üretim, tasarruf, yatırım ve ihracat açısından reel sektöre vaat ettiği açılımlar bağlamında bir vizyon ortaya koymuştur” diye konuştu.

YEP ile Türkiye'nin üretim ekonomisine önem verileceği, cari açık ve enflasyonla mücadele ile finansal istikrar vurgusunun piyasalar açısından önemli bir karşılığı olacağını belirten Dizdar, “Açıklanan program, Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde üreticimizin ve sanayicimizin motivasyonu için önemli bir güç kaynağı olmuştur. Büyüme hedefleri, enflasyon, cari açık, enerji ve katma değeri yüksek sektörler açısından bakıldığında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Uygulanabilir ve gerçekçi hedefler içeren programın piyasayla uyuşan bir nitelikte olması ve beklentilere cevap vermesi iş dünyası adına son derece anlamlı. Makroekonomik bir model niteliği taşıyan program, hem orta vadede hem de uzun vadede ekonomik istikrara katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Programda ihracata vurgu yapılmasının son derce önemli olduğunu dile getiren Başkan Dizdar, “Bu süreçten çıkışımızın püf noktası daha fazla ihracat yapmak. Bu sayede döviz kuru dengelenebilir ve ithalata dayalı sektörlerde döviz kuru baskısı azalacağı için işadamı, ihracatçı, esnaf ve vatandaş rahat bir nefes alacak. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2,3'e gerilemesi alıştığımız bir durum olmasa da büyümenin net ihracatın katkısı ile gerçekleşecek olması memnuniyet verici” dedi.