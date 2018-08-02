Dizdar: ’Yapılandırma can suyu oldu’

Süre uzatımı kararı hazine ve maliye bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsadığını ifade eden Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, alınan olumlu kararın iş dünyası ve vatandaş nezdinde sevinçle karşılandığını vurguladı. Yapılandırmanın vatandaşla barış içeriğine sahip olduğunun ve tahsil edilemeyen borçların tahsilini kolaylaştıracağının altını çizen Dizdar, yaklaşımın piyasada da son derece olumlu karşılık bulacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın taleplerini göz önüne alarak bir kez daha vatandaşın imdadına yetiştiğini belirten Cüneyt Dizdar, bazı borçların, yasanın yayın tarihi ile müracaat tarihi arasında yapılandırmalarının bozulduğuna dikkat çekti. TESİAD Başkanı Dizdar, iki tarih arasındaki sürede bozulan yapılandırmaların da kapsam içine alınması gerektiğini belirterek, "Esnaf, sanayici ve işadamlarının bu konuda beklentisi var. TESİAD olarak sanayiciler adına bu talebi hükümetimize iletiyoruz. Bursa milletvekillerimize de konuyla ilgili bilgi verdik. Katkılarının olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.