DMD Bursa'da yeni koristlerini arıyor

Parkan Sanlıkol Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve Çok Sesli Karma Koro için yeni koristlerini arıyor.

Bursa'da çok sesli müzik kültürünü yaymak için çalışan Dünya Müziği Derneği, yeni sezonda, Dr. Parkan Sanlıkol Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve Çok Sesli Karma Koro için yeni koristlerini arıyor. 2018 - 2019 sezonunda çalışmalarını Sude Temizkan'ın şefliğinde gerçekleştirecek olan Dr. Parkan Sanlıkol Çocuk Korosu, 9 - 15 yaş arasındaki koristlerine kapılarını açıyor. Seçmeler için son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2018. Dünya Müziği Derneği'nin kuruluş yılı olarak 2009 senesi belirtilse de derneğin temelleri 1994 senesinde Prof. Murat Çizakça tarafından kurulan “Çizakça Çok Sesli Oda Korosu'' ile atıldı. Koro yönetimini 1996 senesinde Leyla Çizakça, Parkan Sanlıkol ve Sezan Kaya üstlenerek Bursa'da çok sesli müziğin yaygınlaşması için gönüllü çalışmalara başladılar.

2002 senesinde Çizakça Okullarının kapanması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde “Nilüfer-Çizakça Çok Sesli Korosu'' olarak çalışmalarını sürdüren Koro'nun sponsorluğunu 2006 yılında koristlerin üstlenmesi ile topluluk ‘'Dünya Müzik Dostları'' grubu adı altında çalışmalarına devam etti. Eylül 2009 tarihinde Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol önderliğinde koristlerle birlikte “Dünya Müziği Derneği” (DMD) kuruldu. Daha sonra DMD Çocuk, Gençlik ve Oda Korolarının da eklenmesi ile dernek çatısı altında yer alan koro sayısı dörde çıktı.

Dünya Müziği Derneği'nin maksad,ı Bursa'da çok sesli müzik kültürünü yaymak, bu alanda ortak paylaşım platformu oluşturmak. (SD-MŞ)