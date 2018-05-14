Dr. Ferhat Pirinççi, İsrail’in Filistinlilere karşı izlediği tutumu değerlendirerek, “Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri de Filistinlilere destek verecektir” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’e taşınmasını protesto eden Filistinlilerin üzerine ateş açıldı, onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Dr. Ferhat Pirinççi bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye olmak üzere İslam dünyasından çıkan seslere bakıldığında, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin İsrail ile üstü örtülü iş birliği yaptığını dile getiren Pirinççi, “Bu da ortak bir tepkinin verilmesine büyük bir engel teşkil ediyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, gerek İran’dan ve ‘Müslüman Kardeşler’den aldıkları tehdit algıları sebebiyle bu noktada İsrail ile çıkarları birebir örtüşen ülkelerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem halk nezdinde, hem de siyasi arenada ABD’nin bu kararına tepki gösteriyor. İsrail’e destek veren ülkelere baktığımızda, küçük sayılabilecek ülkelerin destek vermesi olumlu sayılabilecek bir tutumdur. Trump’ın bu kararı aslında gerçekçi olmayan ve meşruiyeti sorgulanan bir karardır. Bu da Türkiye’nin öncülüğünde BM kurulunda alınan kararla da ortaya çıkmıştı” dedi.

“Trump iş adamı zihniyetinde”

Trump’un neden böyle bir yaptığını anlatan Doç. Dr. Ferhat Pirinççi, “Trump bir iş adamı zihniyetiyle geçmişteki verdiği sözleri tutma peşindedir. Bunun gerek bölgeye, gerekse İslam dünyasına nasıl yankılanacağına bakmadan atmış olduğu adımlardır. Belki de bir sonraki seçimde İsrail ve Yahudi lobisinin desteğini almak için böyle bir adım da bulunuyor. Ancak, bölge genelindeki olumsuz yansımaları devam edecektir. Bu noktada dikkat çekmeye çalışacağımız başka bir husus, İran üzerinde uygulanan politikalardır. Birbirinden bağımsız görünen, ancak ABD’nin orta doğuya yeniden angaje olmasıyla beraber çıkacak problemlerden bir tanesidir. Bölge yeniden bir ateş çemberine dönüştürülmek isteniyor. Bölgenin kadim yarası Filistin tekrar farklı şekillerde ortaya çıkarılıyor. Filistin’in üzerine tekrar gidilerek, İsrail’in bu durumdan bir fırsat çıkarması ve oldu bittiye getirilmek isteniyor. Özellikle 2008’den sonra İsrail, Filistin sorunu noktasında İsrail’in Yahudi kimliğinin tanınması ön şartını sunmuştu. İsrail’in Yahudi kimliğinin tanınması, İsrail’in Yahudi devleti olduğunun kabul edilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Şu anda İsrail vatandaşı olan yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinlinin varlığından söz eden Pirinççi, “Bu Filistinliler muhtemel bir çözüm sürecinde kendi ülkesinden çıkartılacaktır. Dolayısıyla İsrail’in, nüfus kompozisyonunu tamamen homojenleştirmek yönünde bir politikası var. Esasen İsrail’in uygulamış olduğu bu sertlik yanlısı tutumlar, doğrudan barışçıl göstericilerin üzerine ateş açması, keskin nişancı tüfekleri ile öldürülmesi, İsrail’in Filistinlileri bir şekilde korkutmaya, sindirmeye çalıştığı politikayı yansıtıyor. Ancak Filistin meselesi bize şunu gösteriyor; geçmişten günümüze kadar İsrail’in yapmış olduğu baskıcı politika ne olursa olsun, Filistinliler, özellikle 1960 yıllardan itibaren kendi davalarına sahip çıktılar. Kaldı ki, bu Filistin davasında, Kudüs gibi ulvî bir nokta yer aldığında, aynı zamanda rejimlerden bağımsız olarak İslam toplumu ve halklar, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri de Filistinlilere destek verecektir. Hem siyasî zeminde, hem de yapılacak halk gösterileri ile İsrail’in daha da zorlanacağı bir döneme gidileceğini düşünüyorum. Bölge ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan ve yakınındaki ülkelerin İsrail’e karşı biraz daha alttan tutumları sebebiyle, bölgesel ortak bir tepki mümkün değil. Filistinliler, Türkiye gibi ülkelerin desteği ile yaşadıkları acıları biraz dindirse de, gelecek günler umut açıcı değil” şeklinde konuştu.