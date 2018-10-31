Doğa Park ve Koşu Yolu cazibe merkezi oldu

Nilüfer Belediyesi'nin Üçevler Mahallesi'ne kazandırdığı Doğa Park ve Koşu Yolu, 9 bin 500 metrekarelik alanıyla çevrede yaşayanların için cazibe merkezi haline geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin geçen yıl Üçevler Mahallesi'ne yaptığı Doğa Park ve Koşu Yolu, yeşil alanı ve çevre düzenlemesiyle bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Üçevler Mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline gelen park, 9 bin 500 metrekare alan üzerinde, 6 bin 400 metrekare yeşil alana ve 840 metre koşu yoluna sahip. Ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Doğa Park ve Koşu Yolu'nda, çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma grupları ve basketbol sahası yer alıyor.

Park sayısının 275'e ulaştığı Nilüfer'de, Nilüfer Belediyesi vatandaşların sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilmesi için yeni parklar yapıyor, bakıma ihtiyaç duyulan parkları da yenileyerek halkın hizmetine sunuyor.