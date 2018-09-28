Doğa sporları coşkusu Bursa'yı sardı

Bursa'nın doğal zenginliklerini ve kentte yapılabilecek doğa sporlarını tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü organize edilen ‘Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri', Hüdavendigar Kent Parkı'nda coşkuyla başladı.

Bursa'nın turizmde hak ettiği değere kavuşması hedefiyle, kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. ‘3. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nin açılışı, Hüdavendigar Kent Parkı'nda coşkulu anlara imza attı.

Bursa Milletvekili Osman Mesten'in de katıldığı açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin değerine ve doğal güzelliklerine işaret ederek, “Bursa'mızın doğallığı bu programla daha da öne çıkacak. Önceki yıllarda Merinos AKKM'de gerçekleştirilen etkinliği bu yıl doğal ortama aldık. Hüdavendigar Parkı, 510 bin metrekarelik alanıyla Bursa'nın en büyük kent parkı 3 gün sürecek olan program da doğa sporu tutkunlarının, Bursa'nın güzelliklerini keşfetmelerini sağlayacak” dedi.

Bursa göz kamaştırıyor

Bursa'nın tarımdan sanayiye, sanattan spora kadar birçok alanda Türkiye'de önemli bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, farklı kültürlere kucak açan ve sahip olduğu tarihi miras ile UNESCO Dünya Mirası unvanını gururla taşıyan bir şehirdir. Mağaralardan kanyonlara, longoz ormanlarından göl ve göletlerine, sahillerden şelalelere, milli parkından şehir içindeki yeşil alanlarına varıncaya kadar birçok doğal değerimiz göz kamaştırıyor” diye konuştu. Başkan Aktaş, Bursa'nın doğanın tüm renklerini içinde barındıran zenginlikleri ile doğa sporlarına elverişli mekanlar ve imkanlarla dolu olduğunu da ifade ederek, “Bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiğimiz ‘Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri', kentimizin dinamikleri, spor kulüpleri ve kamu kurumlarımız ile birlikte gerçekleştireceğimiz ve Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biridir. Etkinlikte dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, satranç, atletizm gibi birçok branşlarında faaliyetler yapılacak” şeklinde konuştu.

Organizasyona 47 farklı kurum ve kuruluşun destek verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, katılımcıların, 3 gün boyunca, doğayla bir olmanın güzelliklerini paylaşabileceğini ve doğanın keyfini çıkarabileceğini sözlerine ekledi. Bursa Milletvekili Osman Mesten de böylesi önemli bir organizasyona imza atmaları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Açılış törenin ardından Başkan Aktaş, arazi aracına binerek, park alanındaki Nilüfer Çayı'nın içinden karşıya geçti. Alandaki stantları da gezen Başkan Aktaş, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Bu arada gün içinde yapılan patika oryantiringi müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Başkan Aktaş tarafından verildi. Hüdavendigar Kent Parkı'nda renkli görüntülere imza atan etkinlikte hem branşlar tanıtılıyor hem de sportif faaliyetler denenebiliyor. Hafta sonu da yine Hüdavendigar Kent Parkı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Bursa İl Temsilciliği ile birlikte Bursalı milli sporcuların da katkılarıyla spor tırmanış yarışması düzenlenecek. Bu akşamki Vedat Bilir konseri ile heyecanın doruğa çıkacağı programda, 29 Eylül Cumartesi akşamı (YARIN) saat 19.30'da TV Programcısı Güven İslamoğlu ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Parkın farklı bir odak noktası olan tenis kortlarında da gösteri maçları yapılacak ve vatandaşların katılabileceği temel eğitimler verilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciği ve Bursa Bisiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliklerde de güvenli sürüş eğitimleri, yavaş gitme yarışması, bisiklet ile kamp gibi birden fazla organizasyon doğa dostları ile buluşacak.

Kurtarma tatbikatı

BAKUT, AKUT, İHH, Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ve Jandarma Arama Kurtarma personellerinin katılım sağlayacağı programda, Kent Parkı'ndaki köprünün kemerlerinde organizasyon boyunca arama kurtarma tatbikatlarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcularının da zaman zaman gösteriler yapacağı programda, 30 Eylül Pazar günü 09.00 ile 12.00 saatleri arasında kano yarışması düzenlenecek.

Nilüfer Çayı'nın Hüdavendigar Kent Parkı sınırları içerisinde BAKUT ve Koza Dağcılık Spor Kulübü tarafından temel rafting eğitimi, Türkiye Kürek Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Merkezi sporcuları tarafından kürek gösterileri ve temel eğitimler verilecek. 100'ün üzerinde kurum ve kuruluşun faaliyetlerine yönelik tanıtımlarının yapılacağı stant alanında, spora meraklı herkes bilgi edinirken bazı özel ekipmanları da inceleyip deneme imkanına sahip olacak.

İHH Bursa Şubesi'nin arama kurtarma faaliyetlerinin önemli bir parçası olan arama kurtarma köpeği Duman da küçük bir gösteri yapacak. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü'nün (BASK) trial şampiyonalarında derece alan arazi araçları ve İznik Motosiklet Kulübü'nün motosikletleri etkinlikte sergilenecek.

Bursa'da 3 gün sürecek etkinlikte karavanların park edebileceği güvenli bir alanda oluşturuldu. İzcilik, kampçılık, bisiklet, santranç, bocce, kano, tenis, atletizm gibi birçok branşta Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de gün içerisinde tüm vatandaşların katılabileceği etkinlikler düzenleyecek. Program boyunca Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi'nin oluşturacağı uçuş simülatöründe sürüş deneyimi ve yelken kanat hava aracı tanıtımı yapılacak. Türkiye Havacılık Federasyonu, Green Fly Havacılık Okulu ve İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi (DOSTUM) antrenör ve sporcularının paramotor ve yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirilecek.