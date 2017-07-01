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01 Temmuz 2017 16:54

Doğa ve spor tutkunları Mysia Yolları’nda buluştu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Mysia Yolları Kamplı Yürüyüş”ü başladı.

Doğa ve spor tutkunları Mysia Yolları’nda buluştu

01 Temmuz 2017 16:54

Gümüştepe Mahallesi’nden (Misi) başlayan ve iki gün sürecek olan yürüyüş, 17 kilometrelik parkurun ardından İnegazi Mahallesi’nde sona erecek.


Nilüfer Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve alternatif turizmin Bursa’daki adresi olan Mysia Yolları’nda kamplı yürüyüş düzenleniyor. Geniş kitlelerce tanınması için daha önce bisiklet çalıştayı ve bisiklet turuna ev sahipliği yapan Mysia Yolları, bu kez kamplı yürüyüş programına ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan ve Gümüştepe Mahallesi’nden (Misi) başlayıp İnegazi Mahallesi’nde sona erecek olan kamplı yürüyüşte, dağcılık ve doğa sporları kulüplerinin yanı sıra İstanbul, Eskişehir ve Ukrayna’dan ferdî olarak katılan doğa tutkunları yer alıyor. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüşün ilk günü, 8,5 kilometrelik parkurun ardından Dağyenice Göleti’ndeki kamp alanında sona erdi. Gece kamp ateşinin yakılacağı Dağyenice Göleti’nde, geleneksel oyunlarla birlikte coşkulu anlar da yaşanacak. Doğayla iç içe zaman geçirecek olan katılımcılar, yürüyüşün ikinci gününde Nilüfer’in muhteşem güzellikleri eşliğinde İnegazi’ye varılarak yürüyüş programını tamamlayacak.


Nilüfer’in dağ köylerini de içine alan “Mysia Yolları”, ara parkurlarla birlikte toplam 310 kilometrelik bir ağa sahip. Birbirleriyle bağlantılı 35 doğa yürüyüşü, 6 bisiklet ve 4 atlı doğa yürüyüşü parkuru, kamp ve karavan alanları ve yamaç paraşütü sporu imkanları ile Türkiye’nin en özel yürüyüş ve doğa sporları parkuru olmaya aday. Doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Mysia Yolları’nda, Nilüfer Belediyesi tarafından ilerleyen zamanlarda atlı, bisikletli ve trekking etkinlikleri de düzenlenecek.




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