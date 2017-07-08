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08 Temmuz 2017 10:52

Doğa yürüyüşüne çıktılar, çöplerin içinde FETÖ’nün kitaplarını buldular

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ıssız yerlere atılmaya devam ediyor.

Doğa yürüyüşüne çıktılar, çöplerin içinde FETÖ’nün kitaplarını buldular

08 Temmuz 2017 10:52


Edinilen bilgiye göre, bir grup doğasever hem piknik hem de doğa yürüyüşü yapmak için Nilüfer ilçesinde gezintiye çıktı. Misi Köyünden başladıkları yürüyüşe Saklı Vadi ve Atatürk Kent Ormanı’nı geçerek Doburca’ya ulaşmak isteyen ekip, Saklı Vadi içinde ormanlık alanda çöplerle karşılaştı. Doğayı kirletenleri göstermek için çöpleri çekmek isteyen ekip, çöplerin içinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitapları görürken, Elif-Ba ve Kuranı Kerim de olması şaşırttı.


Güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.




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