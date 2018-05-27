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27 Mayıs 2018 09:40

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan mağaranın turizme kazandırılmasını istiyorlar

Bursa’da bulunan ve çok az kişi tarafından bilinen doğa harikası mağaranın turizme kazandırılması isteniyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan mağaranın turizme kazandırılmasını istiyorlar

27 Mayıs 2018 09:40


Büyükorhan ilçesi Bayındır köyünde bulunan ve içinde milyonlarca yılda oluşmuş doğal sarkıtların bulunduğu mağara içine girenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan mağara sadece bölge insanı tarafından biliniyor. Bayındır köylülerinin sık sık girip ziyaret ettiği mağara 1 kilometrelik uzunluğa 10-15 metrelik genişliğe sahip içinde milyonlarca yılda oluşan sarkıtlar mağaraya girenleri kendine hayran bırakıyor. İçinde sadece yarasa kuşlarının yaşadığı mağaranın köylüler turizme açılmasını istiyor. İçine çekilecek elektrik düzeneği ve yola ihtiyacı olan mağara,turizme açılmasıyla birlikte kırsal kesim olan bölgenin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacak.


Bu doğa harikası mağaranın kendileri ve bölgedeki çok az insan tarafından bilindiğini ve bu mağaranın turizme kazandırılmasını istediklerini ifade eden Bayındır köyü Muhtarı Muharrem Hüsten, “Mağaranın olduğu mevki İnkırın mevki olarak geçer, mağara doğal güzellikleriyle ön palana çıkıyor. İçine girenler kendini kaybedip saatlerce içinden çıkamıyor. Mağaranın yolu yok, olmadığı için görmeye gelenler burayı bulamıyor. Elektrik tesisatı mağaranın yakınından geçmekte mağaraya aydınlatma sağlanırsa burasının çok turist çekeceğine inanıyoruz. Biz mağaranın 700 metre ilerleyebildik. Dar bir bölgesi var oradan geçince ne kadar daha ileriye gittiğini bilmiyoruz. Mağaranın 10-15 metre genişliğinde olan yerleri var içinde rahatlıkla gezilebiliyor” dedi.




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