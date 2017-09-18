Doğancı Barajı’ndaki yenileme çalışmaları tam gaz

Bölge Müdürlüğü ile Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 90’ının karşılandığı Doğancı Barajı’ndaki bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Bursa’nın su ihtiyacının büyük bir kısmının Doğancı Barajı’ndan sağlandığını vurguladı. Çetinavcı, ’’Bursa’ya su, Doğancı Barajı’ndaki eski su alma yapısından veriliyordu. Daha üst kotta yeni bir su alma yapısı daha açılarak su buradan verilmeye başlandı. Eski su alma yapısındaki çalışmalar devam ediyor, tamir edilerek eski borular yenileri ile değiştiriliyor. Bakım onarım çalışmaları bittiğinde Doğancı 2 ayrı su alma yapısına kavuşacak. Bu süreçte şehre kesintisiz su sağlamaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Çalışmaların teknik detaylarıyla ilgili de bilgi alan Çetinavcı, barajın inşasından bugüne kadar geçen yaklaşık 40 yıllık sürede barajdaki isale hatlarının, boruların, vanaların, kapakların eskidiğine dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan eskimiş boruların yenileri ile değiştirildiğini vurgulayan Çetinavcı, bu anlamda büyük bir çalışmaya da imza attıklarını belirtti.

Aydınlatma, jeneratör, trafo, vanalar gibi yapıların da yenileriyle değiştirildiğini söyleyen Çetinavcı, isale tünelinin de montajından sonra çalışmaların yüzde 50’sinin biteceğini kaydetti.

Bakım onarım ve yenileme çalışmalarının aralık ayı sonuna kadar bitmesini öngördüklerini vurgulayan Çetinavcı, ’’Çalışmalar bittiğinde Doğancı Barajı iki ayrı su alma yapısına sahip olacak ve eski yapılar yenileri ile değiştirilmiş olacak. Böyle bir hizmeti de Bursalı vatandaşlarımıza sunduğumuz için son derece mutluyuz’’ dedi.