Doğanevler özlenen meydana kavuşuyor

Doğanevler Mahallesi’ne kazandırılacak meydan projesi için istimlak edilen 3 katlı bina Başkan Mustafa Dündar’ın da katıldığı törenle yıkıldı. Semtin çehresini değiştirecek meydan düzenlemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyacı ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Doğanevler’i meydana kavuşturmak için uzun bir kamulaştırma süreci geçirdik. Hukukî süreçler sebebiyle uzayan meydan projemizi, son binanın yıkımının ardından kısa sürede tamamlayıp mahalle halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Cami karşısında bulunan adada kamulaştırmalar sonucu elde edilen yaklaşık 2 bin metrekarelik alana da güzel bir meydan inşa edeceklerini söyleyen Dündar, “Her mahallemize bir meydan yapıyoruz. Doğanevler’de bugüne kadar mahallemize meydan kazandırabilmek için toplam 12 bina kamulaştırdık. Vatandaşlarımızla karşılıklı görüşüp anlaşarak gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmalar sonucunda yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alan elde ettik. Mahallemizin merkezinde, caminin tam önünde elde edilen bu alanla birlikte mahallemizde güzel bir meydan ortaya çıkıyor. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yeşil alan, yürüyüş yolu, oturma grupları ve aydınlatması ile mahallemize yeni bir görünüm kazandıracak, modern ve kullanışlı bir meydan olacak. Camimizle bütünleşen, vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, her yaştan insanımız faydalanabileceği meydanın yapımını, yıkımın ardından hemen başlatıyoruz. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.