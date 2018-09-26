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Doğanköy çocuklarına Ezop masalları

Bursa’da Doğanköy İlkokulu öğrencileri, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği programda masallar diyarına yolculuk yaptı.

Bursa'da Doğanköy İlkokulu öğrencileri, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği programda masallar diyarına yolculuk yaptı.


Ezop masalları, farklı bir yorumla çocuklarla buluşturuldu. Nilüfer Belediyesi çalışanlarından Kemal Burhan Şahin'in Kütahya'da yaşamış ünlü masalcı Ezop'un üç masalından uyarladığı metin, Necati Arpacı tarafından sahneye aktarıldı. Geleneksel hikâyeler kuklalar yardımıyla anlatıldı. Necati Arpacı'yı büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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