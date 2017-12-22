Doğanköy’de planlama çalışmalarında sona gelindi

Planlama çalışmalarında sona geldik. Ulaşımı da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla birlikte çözeceğimize inanıyorum” dedi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Bozbey, talepleri dinledi. Bozbey, sorunların çözümü konusunda da ilgili müdürlere anında talimat verdi. Doğanköy Muhtarı Cemal Çalışkan ile de karavandaki makamında görüşen Başkan Bozbey, mahalle hakkında bilgi aldı. Doğanköy Mahallesi’nin şehrin en hızlı gelişecek bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, özellikle Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte mahalleye talebin arttığını belirtti. Doğanköy Mahallesi’nde planlama çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Bozbey, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte değişim sürecinden Balat ve Minareliçavuş Mahallelerinin de etkileneceğini ifade etti. Mustafa Bozbey, “Bu değişim sürecini iyi yönetebilmek bizlerin görevi. Biz, Nilüfer’de hem kaçak yapılaşmayı önleyen, hem de planlı gelişmeyi teşvik eden bir anlayışa sahibiz. İnsanların mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz” dedi.

Doğanköy Mahallesi’ndeki ulaşım meselesine de dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, Şehir Hastanesi tamamlanmadan önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ulaşım sorunun da çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“Şu an Şehir Hastanesi’nin şantiyesinde çalışan bütün araçlar Doğanköy’den geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi tamamlanmadan önce, doğru bir hat üzerinden yol sorununu çözüme kavuşturamazsa, çok önemli sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Doğanköy’ün içinden geçmek dahi mümkün olmayacak. Yeni bir yolun yapılmasıyla birlikte Doğanköy’deki trafik yoğunluğu azalacak ve burada yaşayanlar rahat bir nefes alacak.”