Doğayla iç içe unutulmaz hafta sonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, binlerce sporseveri Hüdavendigar Kent Parkı'nda buluşturdu. Bisikletten dağcılığa, kanodan oryantiringe kadar birbirinden farklı spor dallarını uygulama imkanı bulan Bursalılar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Açılış akşamı Vedat Bilir konseriyle başlayan programda TV programcısı Güven İslamoğlu'nun söyleşisi ilgi gördü. Hafta sonu ise Hüdavendigar Kent Parkı tam bir şenlik havasına büründü. Nilüfer Çayı, kanocuların çekişmeli müsabakalarına sahne olurken, tırmanma duvarındaki yoğunluk ise gün boyu eksik olmadı. Küçük kızlar, küçük erkekler ve minikler kategorilerinde yapılan spor tırmanışı yarışları, hem sporcular hem de izleyiciler için oldukça çekişmeli geçti.

Köprüde tatbikat

Faaliyetin en ilgi çeken bölümlerinden biri de BAKUT, AKUT, İHH, Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ve Jandarma Arama Kurtarma personellerinin de iştirakiyle yapılan tatbikat gösterileri oldu. Park sınırları içindeki Nilüfer Deresi üzerindeki köprüden halatlarla sarkan ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Oryantiring İl Temsilciliği'nin nezaretinde yapılan oryantiring yarışları ilgi gördü. Arazi araçlarıyla Nilüfer Deresi içinde yapılan sürüşler, bisikletçiler için güvenli sürüş teknikleri, gün boyu devam paramotor gösterileriyle hafta sonu doğa, spor, yarış, heyecan ve neşe içinde geçti.

Etkinlikler kapsamında yapılan spor tırmanışı, kano ve oryantiring yarışmalarında dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.