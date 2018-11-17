İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdüler

Bursa’da doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü.

Bursa'da doktorlar diyabet hastalığına karşı yürüdü.


Özel Hayat Hastanesi hekimleri, sağlık çalışanları ve hastaları, Diyabet Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği 'her gün 10 bin adım' projesine destek için Heykel'de toplandı. Çalışanlar, Atatürk Anıtı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş esnasında vatandaşlara broşür ile yeşil elma dağıtıldı.


Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturuyor. Diyabet ülkemizde görülme ihtimali artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyen bir hastalıktır. Diyabet, körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, ayak ve bacakların kaybına sebep olabilen önemli hastalıklar ortaya çıkartıyor. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ayraca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen her gün 10 bin adım projesine destek sağlamak istedik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.