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07 Haziran 2018 15:33

Doktorlar iftarda buluştu

Kopal Sağlık Grubu bünyesinde çalışan doktorlar ve aileleri iftarda bir araya geldi.

Doktorlar iftarda buluştu

07 Haziran 2018 15:33


Bünyesinde yer alan Özel Esentepe Hastanesi, Özel Bursa Anadolu Hastanesi ve Metafiz Tıp Merkezi ile vatandaşlara 7-24 kaliteli sağlık hizmeti sunan Kopal Sağlık Grubu anlamlı bir etkinliğe imza atarak, bünyesinde çalışan doktorlar ve aileleri için iftar organize etti.


Kaburga Et Lokantası’nda gerçekleştirilen etkinliğe, tüm branşlardaki doktorlar, eşleri ve çocukları ile katıldı.


Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti


Oldukça keyifli geçen organizasyonda konuşan Kopal Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Kopal, bu ayda bolluğun, bereketin ve huzurun fazlasıyla hissedildiğini belirterek, “Kopal Sağlık Grubu olarak, daima ‘insan odaklı’ bir anlayış çerçevesinde hareket ediyoruz. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini sunmak adına doktorlarımız ve tüm çalışanlarımızla birlikte, var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar, birçok güzel ve başarılı projeyi hayata geçirmiş olan doktorlarımızla hızla büyümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun ” dedi.




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