Dolandırdıkları paralarla kaçarken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, M.Ü’yü telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan Ç.L. (23), K.H.A.(31), ve U.Ş. (23) isimli şahıslar, bir kuyumcuda soygun yapıldığını söyleyip, ellerindeki paraları karşılaştıracaklarını belirtti. 30 bin TL’yi dolandırıcılara teslim eden M.Ü, kandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İstanbul’a kaçmak isteyen 3 şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince otoyol gişelerinde yakalandı.

Şüphelilerin, mağdurlardan M.I’nın 39 bin TL, Ş.İ’nin 30 bin TL, Z.A’nın 405 bin TL, G.Ö’nün 6 bin 800 dolar, H.N’nin 15 bin TL ve M.Ü’nün 30 bin TL’sini dolandırdığı belirlendi. Çç zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir başka olayda ise M.A.K. (31) ve R.E. (26), M.Y’yi arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. İsminin hırsızlık olayına karıştığını ve paraları sözde polise teslim etmesini isteyen dolandırıcılar, 29 bin 490 lirayı alarak kayıplara karıştı. Polisin takibi sonucu R.E. Görükle’de kullandığı araçla birlikte yakalanırken, M.A.K. ise Mudanya’dan İstanbul’a giden deniz otobüsünde yakalandı. Yakalanan iki şüpheli de tutuklandı.