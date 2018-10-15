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Dolandırıcı popstar tutuklandı

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcı çetesine yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 17’si tutuklandı, 12’si adli kontrolle 8’i de savcılık sorgularının ardından serbest kaldı.

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcı çetesine yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 17'si tutuklandı, 12'si adli kontrolle 8'i de savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Tutuklananlar arasında birlikte çalıştığı dolandırıcılık çetesini dolandırarak klip çeken şarkıcı Emir Ekin'in de olduğu kaydedildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa merkezli 13 ilde dolandırıcı çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Türkiye genelinde 20 milyonluk vurgun yaptıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında birlikte çalıştığı çeteyi dolandırarak klip çeken Emir Ekin lakaplı şarkıcı Süleyman E. de bulunuyor.


Emniyetteki işlemleri biten 37 dolandırıcılık şüphelisi adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 37 zanlıdan 17'si tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılık sorguların ardından serbest kaldı. Tutuklanan sanıklar arasında Emir Ekin lakaplı şarkıcı Süleyman E.'nin de olduğu öğrenildi.

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