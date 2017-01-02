Dolandırıcılar televizyon programlarını kullanmaya başladı

Dolandırıcılar artık televizyon programlarının adını kullanmaya başladı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Mustafa T. isimli yaşlı vatandaşı 0850’li numara ile arayan dolandırıcılar, evini yenileyeceklerini, bu yüzden kargo ile evrak göndereceklerini söylediler. Kargoya giden Mustafa T, 260 TL ödemesi gerektiği söylenince gönderilen evrakı almadı. Tekrar aranan Mustafa T. ‘ye ücretin noter ücreti olduğu söylendi. Mustafa T. kargoyu almayınca, “kargo takip” adında mesajlar gelmeye başladı.

“şahane medya” adı ile gelen mesajların da gerçek şirketi yansıtmadığı kaydedildi. Televizyon programının yapımcıları ile görüşen Mustafa T, kendisini dolandırıcıların aradığını öğrendi. Program yapımcılarının kimseden para istemediği, vatandaşların bu kişilere itibar etmemeleri gerektiği bildirildi.