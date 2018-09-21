Dolarlarıyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı. Tutuklanan FETÖ'cüler arasında arabasında dolarlar ele geçirilen İ.K'nın da olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyelerinin gizlenmek ve yeniden örgütlenmek için kullandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan, ByLock kullandıkları ve örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam ettikleri öğrenilen 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İ.K'nin arabasının kaputunda gizlenmiş 10 bin 500 dolar ele geçirildi. İlk sorguları yapılmak üzere emniyete götürülen 17 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 17 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.