Dolmuş taksi karmaşası sona erdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde son iki yıldan bu yana ciddi sıkıntıların yaşandığı dolmuş taksilerle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

AK Parti ilçe teşkilatında bir araya gelen taraflar el sıkıştı. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar ve Belediye Başkanı Sadi Kurtulan önderliğinde bir araya gelen taraflar, yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından yazılı bir protokol ile el sıkıştı. Önemli bir meseleyi ortadan kaldırdıklarını dile getiren ve bu noktada Başkan Sadi Kurtulan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Mehmet Kanar, “Bu noktada Burulaş müdürümüzün de bizlere çok faydası oldu. Ciddî bir sıkıntıyı ortadan kaldırmış olduk. Saatlerce süren istişare toplantısı sonunda herkes işine devam edecek. Son derece mutluyuz” dedi.

Daha sonra her iki oda başkanı ve yönetimi bir araya geldiler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Varol Üregen ve Dolmuş Taksi Kooperatifi Başkanı İsmail Taş, maksatlarının halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.