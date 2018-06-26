Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 19:26

Doluya karşı halı, kilim seccade önlemi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar yağması beklenen ceviz büyüklüğünde doluya karşı araçlarının üzerine halı, kilim, seccade ve karton sararak önlem almaya çalıştı.

Doluya karşı halı, kilim seccade önlemi

26 Haziran 2018 19:26


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından herkes önlemlerini almaya başladı. Orhangazi ilçesinde birçok kişi araçlarını kapalı otoparklara çekti. Bazı kişiler ise otomobillerinin üzerine kilim ve halılar serdi. Kapalı otoparkların büyük bir bölümünde yer kalmazken vatandaşlar araçlarına korunaklı yer bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Birçok yerde araçların balkon altlarına park edilmesi dikkat çekti. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını kapalı pazar yerlerine bıraktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç