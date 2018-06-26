Doluya karşı halı, kilim seccade önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından herkes önlemlerini almaya başladı. Orhangazi ilçesinde birçok kişi araçlarını kapalı otoparklara çekti. Bazı kişiler ise otomobillerinin üzerine kilim ve halılar serdi. Kapalı otoparkların büyük bir bölümünde yer kalmazken vatandaşlar araçlarına korunaklı yer bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Birçok yerde araçların balkon altlarına park edilmesi dikkat çekti. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını kapalı pazar yerlerine bıraktı.