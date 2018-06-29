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29 Haziran 2018 16:25

Doluzede çiftçilere destek

Bursa genelinde etkili olan dolu yağışı İznik’i de vurdu.

Doluzede çiftçilere destek

29 Haziran 2018 16:25

Çiftçiler tarlalarında ziyaret edilerek, zayiat yerinde incelendi.


İznik’e bağlı Karatekin kırsalında dolu yağışı sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret eden Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Ak Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve belediye meclis üyelerini Muhtar Ünal Yavuz ve çiftçiler karşıladı. İznik’te bilhassa hasat mevsiminde olan şeftali, armut, erik, karpuz, domates, salatalık v.b sebze ve meyveleri dolu vurdu. Dolunu yanı sıra sel, bahçelerde ne var ne yoksa önüne katıp götürdü. Siyasîler zarar gören tarlaları tek tek ziyaret ederek mağdur çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerden gelen borç erteleme, faizsiz kredi gibi birçok talepleri dinleyen siyasîler, bu taleplerin gerekli mercilere rapor halinde iletileceğini belirtti.


Başkan Osman Sargın, “Hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Bu afete karşı yapacağımız bir şey yok. Ama mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyetlerini asgariye indirmek için bugün tarlalarında incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimizin dolu yağışından dolayı borç erteleme, sigorta işlerindeki sıkıntıların giderilmesi gibi birçok talepleri var. Bu talepleri ve mahsûlde oluşan zarar milletvekilimizin de belirttiği gibi bir rapor halinde gerekli yerlere iletilecek. Ben tekrar bütün hemşerilerime büyük geçmiş olsun diyorum” dedi.




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